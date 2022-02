सौर ऊर्जा से चलने वाले अंतरिक्ष यान द्वारा कब्जा कर लिया गया एक विशाल सौर विस्फोट

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी /[{” attribute=””>NASA Solar Orbiter spacecraft has captured the largest solar prominence eruption ever observed in a single image together with the full solar disc.

Solar prominences are large structures of tangled magnetic field lines that keep dense concentrations of solar plasma suspended above the Sun’s surface, sometimes taking the form of arching loops. They are often associated with coronal mass ejections, which if directed towards Earth, can wreak havoc with our technology and everyday lives.

यह अंतिम घटना 15 फरवरी, 2022 को घटी और अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैली। कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी पर निर्देशित नहीं था। दरअसल, यह हमसे दूर जा रहा है। अंतरिक्ष यान का सामना करने वाली सौर डिस्क पर विस्फोट का कोई निशान नहीं है – जो वर्तमान में पृथ्वी और सूर्य की रेखा के करीब पहुंच रहा है – जिसका अर्थ है कि यह सूर्य के उस तरफ से उत्पन्न हुआ होगा जो हमसे दूर है।

तस्वीरें “फुल सन इमेजर” (एफएसआई) द्वारा ली गई थीं। चरम यूवी इमेजिंग (ईयूआई) सोलर ऑर्बिटर पर। FSI को सूर्य के पास से गुजरने के दौरान भी पूर्ण सौर डिस्क को देखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि अगले महीने आने वाले पेरिहेलियन कॉरिडोर के दौरान। 26 मार्च को निकटतम दृष्टिकोण पर, जो अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के 0.3 गुना के भीतर से गुजरते हुए देखेगा, सूर्य दूरबीन के देखने के क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को भर देगा। फिलहाल, डिस्क के चारों ओर अभी भी बहुत अधिक “चौड़ाई मार्जिन” है, जिससे एफएसआई द्वारा लगभग 3.5 मिलियन किमी तक अद्भुत विवरण प्राप्त किया जा सकता है, जो कि सूर्य की त्रिज्या का पांच गुना है।

अन्य अंतरिक्ष दूरबीन जैसे ईएसए/नासा सोहो उपग्रह आप अक्सर इस तरह की सौर गतिविधि देखते हैं, लेकिन या तो सूर्य के करीब, या झिल्ली से और दूर, जो सूर्य की डिस्क की चकाचौंध को स्वयं कोरोना की विस्तृत छवियों को सक्षम करने के लिए अवरुद्ध करती है। इस प्रकार, सोलर ऑर्बिटर द्वारा देखी गई प्रमुखता सौर डिस्क के साथ-साथ देखने के एक ही क्षेत्र में कैप्चर की गई अपनी तरह की सबसे बड़ी घटना है, जिससे यह सीखने की नई संभावनाएं खुलती हैं कि इस तरह की घटनाएं पहली बार सौर डिस्क से कैसे संबंधित हैं। एक ही समय पर, सोहो यह अधिक दूरी तक पूरक दृश्य प्रदान कर सकता है।

इस घटना को देखने वाले अन्य अंतरिक्ष मिशन भी थे, जिसमें नासा के पार्कर सोलर प्रोब भी शामिल थे। अगले हफ्ते, सोलर ऑर्बिटर और पार्कर सोलर प्रोब पार्कर के पेरिहेलियन के पारित होने के दौरान संयुक्त कस्टम अवलोकन करेंगे।

यहां तक ​​कि सौर विज्ञान को समर्पित अंतरिक्ष यान ने भी अपने विस्फोट को महसूस नहीं किया – यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी /[{" attribute="">JAXA BepiColombo mission, currently in the vicinity of Mercury's orbit – detected a massive increase in the readings for electrons, protons, and heavy ions with its radiation monitor.

And while this event did not send a blast of deadly particles towards Earth, it is an important reminder of the unpredictable nature of the Sun and the importance of understanding and monitoring its behavior. Together with ESA’s future dedicated space weather mission Vigil, which will provide unique views of events like these, we can better protect our home planet from the Sun’s violent outbursts.