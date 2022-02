वेब स्पेस टेलीस्कोप टीम एक हेक्सागोनल फॉर्मेशन में 18 पॉइंट स्टारलाइट लाती है

वेब की टीम वेधशाला के दर्पणों को संरेखित करने में प्रगति कर रही है। इंजीनियरों ने इस प्रक्रिया का पहला चरण पूरा किया, जिसे “सीटी परिभाषा” कहा जाता है। परिणामी छवि से पता चलता है कि टीम ने वेब के 18 प्राथमिक दर्पण खंडों में से प्रत्येक को एक एकल तारे की 18 अप्रकाशित प्रतियों को एक धारीदार हेक्सागोनल गठन में लाने के लिए स्थानांतरित किया।

छवि मैट्रिक्स के पूरा होने के साथ, टीम ने अब संरेखण का दूसरा चरण शुरू किया है: “भाग संरेखण”। इस चरण के दौरान, टीम मिरर सेगमेंट की बड़ी पोजिशनिंग त्रुटियों को ठीक करेगी और सेकेंडरी मिरर के एलाइनमेंट को अपडेट करेगी, जिससे स्टारलाइट के प्रत्येक व्यक्तिगत बिंदु को अधिक केंद्रित किया जा सकेगा। जब “सामान्य संरेखण” पूरा हो जाता है, तो टीम तीसरा चरण शुरू करेगी, जिसे “इमेज स्टैकिंग” कहा जाता है, जो एक दूसरे के ऊपर 18 प्रकाश स्पॉट लाएगा।

स्पेस टेलीस्कॉप साइंस इंस्टीट्यूट में टेलीस्कोप शाखा के सिस्टम वैज्ञानिक और निदेशक मैथ्यू लालो ने कहा, “हम इस सरणी में क्लिप पॉइंट्स को उन्मुख करते हैं ताकि उनके पास भौतिक दर्पण के समान सापेक्ष स्थिति हो।” “सामान्य संरेखण और छवि स्टैकिंग के दौरान, यह परिचित व्यवस्था वेवफ़्रंट टीम को संपूर्ण प्राथमिक दर्पण के संदर्भ में क्लिप बिंदुओं में परिवर्तनों को देखने के लिए एक सहज और प्राकृतिक तरीका प्रदान करती है। अब हम वास्तव में प्राथमिक दर्पण को धीरे-धीरे अपने सटीक, इच्छित रूप में देख सकते हैं आकार!”



James Webb Space Telescope uses a process called wavefront sensing and control to perfect its vision in orbit. This animation illustrates that process. Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center