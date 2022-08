वेब की शक्ति को प्रदर्शित करते हुए प्रेत आकाशगंगा दिल की आश्चर्यजनक छवि

आश्चर्यजनक फैंटम गैलेक्सी, M74 की आश्चर्यजनक नई छवियां, कई तरंग दैर्ध्य पर एक साथ काम करने वाली अंतरिक्ष वेधशालाओं की शक्ति को दर्शाती हैं। इस मामले में, से डेटा[{” attribute=””>James Webb Space Telescope and the Hubble Space Telescope complement each other to provide a comprehensive view of the galaxy.

The Phantom Galaxy is located approximately 32 million light-years away from Earth in the constellation Pisces. It lies almost face-on to Earth. This, coupled with its well-defined spiral arms, makes it a favorite target for astronomers studying the origin and structure of galactic spirals.



फैंटम गैलेक्सी, M74 की नई छवियां, अंतरिक्ष वेधशालाओं की शक्ति को दिखाती हैं जो कई तरंग दैर्ध्य पर एक साथ काम कर रही हैं। इस वीडियो में हबल स्पेस टेलीस्कॉप का आकाशगंगा का दृश्य शामिल है, जिसमें केंद्र की ओर पुराने, लाल तारे, अपनी सर्पिल भुजाओं में छोटे, नीले सितारों को, और H II क्षेत्रों के लाल बुलबुले में सबसे सक्रिय तारा निर्माण को दिखाया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की छवि आश्चर्यजनक रूप से भिन्न है, इसके बजाय आकाशगंगा की भुजाओं के भीतर गैस और धूल के गुच्छों और इसके मूल में सितारों के घने समूह को उजागर करती है। M74 की मर्ज की गई छवि इन दोनों को इस “बड़ी डिज़ाइन” सर्पिल आकाशगंगा पर वास्तव में अद्वितीय रूप के लिए विलीन करती है।

M74 का एक विशिष्ट वर्ग है सर्पिल आकाशगंगा “बड़े डिजाइन सर्पिल” के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ सर्पिल आकाशगंगाओं में दिखाई देने वाली खुरदरी और खुरदरी संरचना के विपरीत, इसकी सर्पिल भुजाएँ प्रमुख और अच्छी तरह से परिभाषित हैं।

वेब की तीक्ष्ण दृष्टि ने M74 की विशाल सर्पिल भुजाओं में गैस और धूल के सूक्ष्म तंतु प्रकट किए, जो छवि केंद्र से बाहर की ओर उभरे हुए हैं। परमाणु क्षेत्र में गैस की कमी भी आकाशगंगा के केंद्र में परमाणु तारा समूह का एक विनीत दृश्य प्रदान करती है।

वेब ने स्थानीय ब्रह्मांड में तारे के निर्माण के प्रारंभिक चरणों के बारे में अधिक जानने के लिए मध्यम इन्फ्रारेड इंस्ट्रूमेंट (MIRI) का उपयोग करते हुए M74 को देखा। ये अवलोकन PHANGS अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा अवरक्त में 19 निकटवर्ती तारा बनाने वाली आकाशगंगाओं को मैप करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा हैं। हबल स्पेस टेलीस्कॉप और ग्राउंड-आधारित वेधशालाओं का उपयोग करके इन आकाशगंगाओं को पहले ही देखा जा चुका है।

लंबी तरंग दैर्ध्य पर क्रिस्टल-क्लियर वेब अवलोकन जोड़ने से खगोलविदों को आकाशगंगाओं में स्टार बनाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण करने, स्टार क्लस्टर के द्रव्यमान और उम्र को सटीक रूप से मापने और इंटरस्टेलर स्पेस में बहने वाले धूल के छोटे कणों की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। .



M74 . पर हबल नोट इसने तारा निर्माण के विशेष रूप से उज्ज्वल क्षेत्रों को प्रकट किया जिन्हें HII क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। पराबैंगनी और दृश्य तरंगदैर्ध्य पर हबल की तेज दृष्टि इन्फ्रारेड तरंगदैर्ध्य पर वेब की अद्वितीय संवेदनशीलता को पूरक करती है, जैसा कि ग्राउंड-आधारित रेडियो दूरबीनों से अवलोकन करते हैं जैसे कि अटाकामा लार्ज मिलीमीटर/मीटर मैट्रिक्स, ALMA.

दूर-दूर तक काम कर रहे दूरबीनों से डेटा को एकीकृत करके विद्युत चुम्बकीयवास्तव में, वैज्ञानिक एक वेधशाला का उपयोग करने की तुलना में खगोलीय पिंडों में अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं – भले ही यह उतना ही शक्तिशाली हो वेब!

वेब के बारे में

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है दुनिया की पहली अंतरिक्ष विज्ञान वेधशाला. वेब विल हमारे सौर मंडल में पहेलियों को हल करेंअन्य सितारों के आसपास की दूर की दुनिया से परे देखें, और हमारे ब्रह्मांड की रहस्यमय संरचनाओं और उत्पत्ति और उसमें हमारे स्थान का पता लगाएं। वेब किसके नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है?[{” attribute=””>NASA with its partners, ESA and the Canadian Space Agency. The major contributions of ESA to the mission are: the NIRSpec instrument; the MIRI instrument optical bench assembly; the provision of the launch services; and personnel to support mission operations. In return for these contributions, European scientists will get a minimum share of 15% of the total observing time, like for the Hubble Space Telescope.



M74 इस ऑप्टिकल/मध्य-अवरक्त समग्र छवि में अपनी पूरी तरह से चमकता है, जिसमें हबल स्पेस टेलीस्कॉप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कॉप दोनों के डेटा शामिल हैं। हबल एडवांस्ड कैमरा फॉर सर्वे (ACS) और वेब के शक्तिशाली मिड-इन्फ्रारेड (MIRI) इंस्ट्रूमेंट की बदौलत इस नई छवि में अविश्वसनीय गहराई है, जो तरंग दैर्ध्य की एक श्रृंखला को कैप्चर करता है। लाल रंग आकाशगंगा की भुजाओं में जमा होने वाली धूल को दर्शाते हैं, और चमकीले नारंगी गर्म धूल के क्षेत्र हैं। पूरे हथियारों और परमाणु कोर में युवा सितारों को नीले रंग में चुना जाता है। भारी और पुराने तारे आकाशगंगा के केंद्र की ओर सियान और हरे रंग में दिखाई देते हैं, जो भूतिया आकाशगंगा के मूल से एक भयावह चमक दिखाते हैं। बाजुओं पर गुलाबी रंग के तारे बनाने वाले बुलबुले भी दिखाई देते हैं। एक तस्वीर में इस तरह की विभिन्न गैलेक्टिक विशेषताओं को देखना दुर्लभ है।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (एमआईआरआई) और यूएस स्पेस एजेंसी (नासा) ने राष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषित यूरोपीय संस्थानों (एमआईआरआई यूरोपीय संघ) के एक संघ द्वारा डिजाइन और निर्मित उपकरण के साथ साझेदारी में योगदान दिया। जेट प्रणोदन प्रयोगशाला और एरिज़ोना विश्वविद्यालय।