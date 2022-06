‘मुद्रास्फीति की उम्मीदें उस कागज के लायक नहीं हैं जिस पर यह लिखा है’: यह मुद्रास्फीति पर बैंक ऑफ कनाडा की प्रतिक्रिया के बारे में है, लेकिन यह अमेरिका और हर जगह समान है

“वर्तमान कसने का चक्र अतीत में हमने जो कुछ भी देखा है, उससे अलग क्यों है।”



जब मई के लिए कनाडाई सीपीआई दो दिन पहले जारी किया गया था, तो यह था – “उम्मीद के मुताबिक”, मुझे लगता है – अपेक्षा से बहुत खराब, और फिर से एक बड़े अंतर से बैंक ऑफ कनाडा द्वारा मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को पार कर गया। असंतुष्ट अर्थशास्त्रियों के अनुसार कैनेडियन नेशनल बैंकसीपीआई मुद्रास्फीति बैंक ऑफ कनाडा के सीपीआई पूर्वानुमान से 1.5 प्रतिशत अंक ऊपर है, जो हर कदम पर उन पूर्वानुमानों में सबसे ऊपर है। उन्होंने एक नोट में लिखा है कि मई “महंगाई को व्यवस्थित रूप से कम करके आंकने में अब तक की सबसे बड़ी गलती थी”।

इसलिए, अगर मई सीपीआई रिपोर्ट बोर्डरूम में खतरे की घंटी नहीं बजाती है [of the Bank of Canada]किसी को अपनी सामूहिक नब्ज की जांच करनी चाहिए। ”

कनाडा की हेडलाइन सीपीआई एक साल पहले मई में 7.7% बढ़ी, सांख्यिकी कनाडा के अनुसार, 1983 के बाद से मुद्रास्फीति की सबसे खराब दर:

बैंक ऑफ कनाडा ने पहले ही ब्याज दरों को 125 आधार अंकों से बढ़ाकर 1.50% कर दिया है। अपनी पिछली बैठक में, इसमें जुलाई की बैठक में 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी जैसी बड़ी और अपेक्षा से बड़ी रैलियों के लिए अभद्र भाषा शामिल थी। बैंक ऑफ कनाडा ने भी क्यूटी की शुरुआत की, और मार्च 2021 से इसकी बैलेंस शीट सिकुड़ रही थी। लेकिन भविष्य की दरों में बढ़ोतरी पर दरों में बढ़ोतरी और कठोर भाषा बैंक ऑफ कनाडा के मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों पर आधारित थी जो “मुद्रास्फीति का व्यवस्थित अनुमान” थे। . इसलिए रेट बढ़ाने का सिलसिला दिलचस्प होने वाला है।

मासिक आधार पर, सीपीआई ने अप्रैल से मई में आश्चर्यजनक रूप से 1.4% की छलांग लगाई, न कि मौसमी रूप से समायोजित। और 1.1% मौसमी रूप से समायोजित। जैसा कि अपेक्षित था, मैं कहूंगा, इन रैलियों ने उम्मीदों को पूरी तरह से उड़ा दिया।

मार्च, अप्रैल और मई के लिए वार्षिक सीपीआई दरें बढ़कर 12.5% ​​​​की वार्षिक दर से बढ़ीं।

महीने-दर-महीने गर्म वृद्धि बोर्ड भर में आई, न कि केवल कुछ कमोडिटी-संबंधित वस्तुओं में। बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी 13 जुलाई की बैठक में ट्रिगर को 75 आधार अंकों पर खींचने के लिए पर्याप्त से अधिक कारण दिए।

“मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान उस कागज के लायक नहीं हैं जिस पर उन्होंने लिखा था।”

बैंक ऑफ़ कनाडा द्वारा अप्रैल 2021 में वापस जाने वाली अपनी पिछली प्रत्येक बैठक में जारी मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों को नेशनल बैंक ऑफ़ कनाडा के वित्तीय बाज़ार स्टोर से नीचे दिए गए चार्ट में अलग-अलग रंगों में दर्शाया गया है। लाल रेखा प्रत्येक तिमाही के लिए वास्तविक सीपीआई दर है। प्रत्येक बैठक में बैंक ऑफ कनाडा का अनुमान वर्तमान सीपीआई दर से शुरू होता है।

इसलिए अप्रैल 2021 की बैठक में (हल्के नीले रंग में, नीचे से पहली पंक्ति में), जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, बैंक ऑफ कनाडा ने अनुमान लगाया कि सीपीआई 2021 के मध्य तक केवल 3% से कम होगा और फिर 2% तक गिर जाएगा। मार्च 2022, हा हा हा।

फिर जुलाई 2021 की अपनी बैठक में, बैंक ऑफ कनाडा ने अनुमान लगाया कि मुद्रास्फीति 2021 की तीसरी तिमाही तक 3.8% तक पहुंच जाएगी, फिर अब घटकर लगभग 3%, हाहा, और तीसरी तिमाही तक 2% हो जाएगी।

ऊपर दिया गया ग्राफ दिखाता है कि मुद्रास्फीति की ये उम्मीदें कितनी हास्यास्पद थीं, और यह मुद्रास्फीति इतनी जंगली वाइल्डकार्ड कितनी दूर है कि यह केवल बदतर होती जा रही है, भले ही कमोडिटी की कीमतें गिरना शुरू हो जाएं।

“बैंक ऑफ कनाडा पर नजर रखने वालों के लिए आज मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र की तुलना मौद्रिक कसने की पिछली अवधि से करने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ दें। रातोंरात लक्ष्य दर युग (1 99 0 के दशक के मध्य में शुरुआत) में कोई तुलना नहीं है। यही कारण है कि वर्तमान कस साइकिल हमारे द्वारा देखी गई किसी भी चीज़ के विपरीत है। अतीत में, “नेशनल बैंक ऑफ कनाडा के वॉरेन लवली और टेलर श्लीच ने अपने नोट्स में कहा।

उन्होंने कहा, “बीओसी ने अतीत में जो कार्रवाई की है, उसकी आक्रामकता के बावजूद, यह समय शिकंजा को और मजबूती से मोड़ने का है।”

“13 जुलाई को 75 आधार अंकों की वृद्धि से कनाडा की मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान नहीं होगा, न कि श्रम बाजारों के कड़े होने के साथ। रिक्ति डेटा एक तरफ, नौकरी रिक्ति डेटा स्पष्ट रूप से चिंताजनक है, और कनाडा की गंभीर श्रम कमी को जल्दी से संबोधित नहीं किया जाएगा, हालांकि स्वस्थ जनसंख्या वृद्धि की बहाली। [through immigration]उन्होंने लिखा।

अतिवृद्धि की तीव्र भावना के साथ छिड़का, उन्होंने कहा:

संक्षेप में: हमारे पास मुद्रास्फीति है जो नियंत्रण से बाहर है। परिवारों को अधिक पैसा भेजना जैसे कुछ सरकारों ने किया है (या करने का इरादा है) आग में गैसोलीन (जो वास्तव में महंगा है) जोड़ने जैसा है। मुद्रास्फीति को बैंक ऑफ कनाडा से एक मजबूत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, जिसमें तीन सप्ताह में 75 आधार अंकों की वृद्धि शामिल है। असाधारण दर वृद्धि ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बहुत कम किया है (अब तक) लेकिन उन्होंने आवास बाजारों को अपने सिर पर ले लिया है। उपभोक्ताओं पर नजर रखी जा रही है और मंदी का खतरा बढ़ गया है। “वास्तव में, इस तरह मुद्रास्फीति के आंकड़ों के साथ, ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ हासिल करना सुई की आंख के धागे की तरह हो सकता है। हमने पूरी तरह से उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन आज की सीपीआई रिपोर्ट हमारे बीच सबसे उत्साही को भी जगाना चाहिए।”

फेड हर कदम पर अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान से हास्यास्पद रूप से दूर रहा है, और अब इसके “अस्थायी” और अस्थायी उपयोग से निराश है। ईसीबी को भी अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान से हास्यास्पद रूप से दूर कर दिया गया है। और उनकी मौद्रिक नीतियां – उनके 2021 की शुरुआत से ब्याज दरें बढ़ाने से इनकार, मात्रात्मक सहजता को समाप्त करने और एक ही समय में क्यूटी शुरू करने से इनकार – मुद्रास्फीति के इस बेतुके कम आंकलन से प्रेरित थे। लेकिन अब उन्हें मेमो मिल गया है।

यह घटनाओं का एक दिलचस्प मोड़ है कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख बैंकों के अर्थशास्त्री और हर जगह अपने केंद्रीय बैंकों से ब्याज दरों को कठिन और कठिन बढ़ाकर मुद्रास्फीति पर नकेल कसने का आग्रह कर रहे हैं क्योंकि यह मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर होने का खतरा है, और फिर आर्थिक नुकसान होगा हाइपरइन्फ्लेशन का वित्तीय परिणाम बहुत बड़ा है।

स्टॉक और बॉन्ड बाजारों ने पहले ही इस कड़े परिदृश्य के लिए तेजी से प्रतिक्रिया दी है, और कनाडा में, आवास बाजार पहले से ही “उल्टा हो गया है” और केंद्रीय बैंक अभी कसने लगे हैं, हाल के दशकों में केंद्रीय बैंकों ने जो कुछ भी नहीं किया है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगला, यदि मंदी इस अतिमुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किसी सौदे का हिस्सा है, तो ऐसा ही हो।

वुल्फ स्ट्रीट पढ़ने का आनंद लें और इसका समर्थन करना चाहते हैं? विज्ञापन अवरोधकों का उपयोग करें – मैं पूरी तरह समझता हूं कि क्यों – लेकिन क्या आप साइट का समर्थन करना चाहेंगे? आप दान कर सकते हैं। मैं इसकी बहुत कदर करता हूँ। यह कैसे करना है, यह जानने के लिए एक गिलास बियर और आइस्ड टी पर क्लिक करें:

जब WOLF STREET एक नया लेख प्रकाशित करता है, तो क्या आप ईमेल द्वारा सूचित किया जाना चाहेंगे? यहां रजिस्टर करें।