‘मनी हीस्ट: कोरिया’ के सितारे यू जी ताए, जियोन जोंग सेओ और पार्क हे सू एक श्रृंखला के रीमेक के दबाव के बारे में बात करते हैं

एले पत्रिका के लिए एक साक्षात्कार और हाल की तस्वीरों में, यू जी ताएऔर यह जियोन जोंग सेओऔर यह पार्क हाय सू “मनी हीस्ट” के उनके नए संस्करण का बेसब्री से इंतजार है!

हिट स्पैनिश सीरीज़ “मनी हीस्ट,” “मनी हीस्ट: कोरिया – जॉइंट इकोनॉमिक एरिया” पर आधारित चोरों के एक अज्ञात समूह का अनुसरण करता है जो काल्पनिक कोरियाई यूनिफाइड मिंट पर एक महत्वाकांक्षी और बड़े पैमाने पर डकैती के लिए एकजुट होते हैं। यू जी ताए ऑपरेशन के पीछे मास्टरमाइंड प्रोफेसर की भूमिका निभाते हैं, जबकि स्टार-स्टडेड क्रू में पार्क हाइ सू (उपनाम “बर्लिन”) और जून जोंग सेओ (बेहतर “टोक्यो” के रूप में जाना जाता है) शामिल हैं।

मूल श्रृंखला और नए कोरियाई संस्करण के बीच सबसे बड़े अंतरों में से एक का वर्णन करते हुए, यू जी ताए ने समझाया, “मूल के दो सत्रों की साजिश को केवल 12 एपिसोड में संघनित किया गया था। [for our remake]. शो के लिए कोई शो नहीं है, हम केवल आवश्यक प्लॉट पॉइंट प्रदान करते हैं। एक निश्चित आनंद है जो तेजी से विकसित होने वाले प्लॉट के विकास से आता है।”

अपनी भूमिका की तैयारी कैसे करें, इस बारे में यू जी ताए ने साझा किया, “इस संक्षिप्त संस्करण में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रोफेसर के आकर्षण को तुरंत प्रदर्शित करने का एक तरीका उनकी आवाज के माध्यम से था। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद, मैंने प्रोफेसर की आवाज को विकसित करना शुरू किया। जब मैं संदर्भ के लिए चलती कहानी या संवाद की ओर रुख कर रहा था। ”

इस बीच, पार्क हे सू ने स्वीकार किया कि इस तरह के एक लोकप्रिय शो के रीमेक के साथ एक निश्चित मात्रा में दबाव था।

अभिनेता ने कहा, “निश्चित रूप से इस तथ्य के कारण डर और दबाव थे कि मूल श्रृंखला को इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली।” “लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ते समय, मैं स्पष्ट रूप से उन अंतरों को देख सकता था जो ‘मनी हीस्ट: कोरिया – जॉइंट इकोनॉमिक एरिया’ के लिए अद्वितीय थे। कहानी की गति तेज थी, और पात्रों ने जोरदार ढंग से कोरियाई संस्करण को अपनी ताकत दी।”

पार्क हे-सू ने कहा, “हालांकि बर्लिन एक काल्पनिक चरित्र है, आप इसे उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की स्थिति के लिए एक तरह के रूपक के रूप में देख सकते हैं, जो उसकी कहानी को और भी दयनीय बना देता है।”

अंत में, Jeon Jong Seo ने अपने नए संस्करण की खूबियों पर अपने विचार साझा किए।

“[The drama] वह निकट भविष्य को चित्रित करते हुए बहुत अच्छा काम करती है। ”उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की स्थिति तनाव और रहस्य का एक तत्व जोड़ती है, और एकता का अर्थ भी रखती है। यह दो तरफा मोड पूरी तरह से मिंट की पृष्ठभूमि की सेटिंग को भर देता है। ”

अभिनेत्री ने यह भी कहा कि दर्शकों को टोक्यो चरित्र के उनके संस्करण से आश्चर्य हो सकता है, उन्होंने टिप्पणी की, “मुझे लगता है कि दर्शक आश्चर्यचकित होंगे।” [go into the show] मूल से टोक्यो के जादू और जीवंत वातावरण की कल्पना करें। लेकिन हमारे रीमेक में टोक्यो ज्यादा शांत है, एक ऐसा व्यक्ति जो आगे बढ़ता है और स्थिति को सुलझाने की कोशिश करता है। स्वर को साफ और अलग रखने की कोशिश की [for our version of Tokyo]. आप Jeon Jong Seo के एक नए पक्ष को देखने के लिए उत्सुक हैं।”

“मनी हीस्ट: कोरिया – ज्वाइंट इकोनॉमिक एरिया” का प्रीमियर 24 जून को नेटफ्लिक्स पर हुआ। देखिए ड्रामा का ट्रेलर यहाँ पर!

