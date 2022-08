पहले असली एल्डन रिंग को अवश्य देखें

स्क्रीनशॉट : FromSoftware / Kotaku

डेटा माइनिंग और तत्काल जानकारी के आगमन के साथ, कैम्प फायर के बारे में वीडियो गेम कहानियां प्राप्त करना दुर्लभ होता जा रहा है। एक सत्यापन योग्य अफवाह को तुरंत फैलाना कठिन है, और यहां तक ​​​​कि वैध पहेलियाँ भी बहुत जल्दी सुलझ जाती हैं। लेकिन संपादन की खूबी यह है कि इसका वास्तविक होना आवश्यक नहीं है। क्या तुम उत्पादन यह असली है।

यह वही है जो मुझे बहुत पसंद है राजा हाहा ले लोयह तेज़ है लेकिन नया है इलडेन रिंग मूवी, खेल का एक ऐसा क्षेत्र दिखा रही है जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। फिल्म “सेंट्स डिसेंट” खिलाड़ी को अंत में एक छेद के साथ एक अंतहीन, बहुत काली सीढ़ी से उतरते हुए देखती है।

खिलाड़ी निश्चित रूप से छेद के नीचे आता है, क्योंकि हमने सीखा है कि अब आप में महत्वपूर्ण सामग्री याद आती है एल्डन रिंग यदि आप अपने आप को हर रसातल में नहीं फेंकते हैं. बाकी मैं खराब नहीं करूंगा।

जैसा कि मैंने कहा, यह एक सरल लेकिन अच्छी कहानी है कि आप क्या करना चाहते हैं, आंशिक रूप से क्योंकि यह कुछ जंगली नहीं है। यह विश्वास करने योग्य लगता है, और कुछ लोग जो इसे वैध रूप से देखते हैं, उनका मानना ​​है कि यह कहने से पहले कि यह वास्तव में नहीं है, यह वास्तविक था।

अधिक पढ़ें: एल्डन रिंग फैन की अद्भुत डीएलसी अवधारणा परियोजना लगभग वास्तविक लगती है

किंग बोर हाहा ने “डरावना मोड” वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट बनाई और इस तरह के तरीके, लेकिन बुजुर्गों के लिए बुरी आत्माओं खेल, यदि आप एक नज़र रखना चाहते हैं। जो बात मुझे उत्साहित करती है वह है कुछ बहुत ही सामान्य परिस्थितियां जो अचानक मोड़ लेती हैं, जैसे कि एक दम घुटने वाली लिफ्ट में फंस जाना। कुछ इस तरह सकता है यह वास्तव में किसी के साथ होता है, शायद दुर्भाग्य से, लेकिन कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, है ना? विकल्प उतना ही भयावह हो सकता है: कभी न खत्म होने वाला पतन। यह बहुत अच्छा है!

यहां फंतासी पहलू एक तरह से मस्ती के लिए महत्वपूर्ण है। जब खबर टूटी एल्डन रिंग द वॉल ऑफ़ मिस्ट्री जिसे नीचे लाने में 50 हिट लगे, इंटरनेट चीर। स्वाभाविक रूप से इस विसंगति को कौन खोजेगा? वे ऐसा कुछ क्यों करेंगे? मियाज़ाकी, तुम दानव!

Sure, I can tell you that this Elden Ring video isn’t real, but that’s not the point, is it? For a moment, you get sucked into a different reality where evoking a feeling is all that matters. It reminds me a lot of फ़ाइलें दिखाएं सुपर मारियो 64 डरावनी कहानियां. महत्वपूर्ण सोच कौशल वाला कोई भी व्यक्ति यह पता लगाने में सक्षम होगा कि विस्तृत कहानियां कभी नहीं हुईं, या हमने उनके बारे में अब तक अच्छी तरह से सुना है। हम पॉपकॉर्न को समान रूप से खींचते हैं।