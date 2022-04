नोट्रे डेम फुटबॉल भर्ती: पहले चार सितारा सैम पेंडलटन ने 2023 वर्ग में पहले आयरिश को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया

247 खेल



सैम पेंडलटन, जो पहले 2023 की भर्ती कक्षा में शीर्ष गैर-समिति हमलावरों में से एक थे, ने सोमवार को सीबीएस स्पोर्ट्स मुख्यालय में अपनी मौखिक प्रतिज्ञा की। उत्तरी कैरोलिना के पफाफटाउन में रीगन हाई स्कूल के चार सितारा आक्रामक लाइनमैन ने फाइनल की प्रभावशाली सूची में नोट्रे डेम को चुना जिसमें मिशिगन, उत्तरी कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया राज्य शामिल थे।

पेंडलटन ने आयरिश फाइटिंग कोच मार्कस फ्रीमैन के बारे में कहा, “वह न केवल फुटबॉल में बल्कि शिक्षाविदों में भी खिलाड़ियों को विकसित करने का शानदार काम करता है।” “मैं जानता था [I was going to commit] लगभग तीन या चार दिन बाद मैं वहाँ अपनी यात्रा से वापस आया।”

6 फीट 4 और 305 पाउंड पर, पेंडलटन में एक प्रभावशाली फ्रेम है जो अगले स्तर पर योगदान करने के लिए अच्छी तरह से खड़ा है। उद्योग मानक 247स्पोर्ट्स कम्पोजिट रैंकिंग ने पेंडलटन को 342वें प्रेरक और उत्तरी कैरोलिना में 12वें खिलाड़ी के रूप में स्थान दिया। 247स्पोर्ट्स रैंकिंग में पेंडलटन को एक अंदरूनी स्ट्रीक मैन के रूप में स्थान दिया गया है, हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से रीगन में सही टैकल खेला।

पेंडलटन की प्रतिबद्धता ने नोट्रे डेम को टेक्सास टेक से आगे बढ़ने और देश की नंबर एक रोजगार श्रेणी में लौटने के लिए प्रेरित किया है। देश के शीर्ष 100 रंगरूटों में से पांच खिलाड़ियों सहित, कुलीन वर्ग के लिए आयरिश दौर से लड़ना। पेंडलटन आक्रामक लाइन के साथ पहली प्रतिबद्धता है, और पिछले एक दशक में नोट्रे डेम में ताकत की स्थिति रही है।