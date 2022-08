नेटफ्लिक्स पर अन्ना के चरित्र के आविष्कार पर मुकदमा चलाया गया है

राहेल विलियम्स के रूप में केटी लुईस अन्ना की रचना चित्र : निकोल रिवेली / नेटफ्लिक्स

नेटफ्लिक्स पर पिछले फिल्मांकन के लिए मानहानि और गोपनीयता के झूठे-प्रकाश उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया गया है विशेषकर बड़े शहरों में में दिखावटी एवं झूठी जीवन शैली फोटो संपादक और साथी अन्ना सोरोकिन राहेल विलियम्स श्रंखला में अन्ना की रचना.

“इस कार्रवाई से पता चलेगा कि नेटफ्लिक्स ने नाटकीय उद्देश्यों के लिए एक जानबूझकर निर्णय लिया है कि विलियम्स श्रृंखला में चीजें करता है या कहता है जो उसे लालची, अभिमानी, देशद्रोही, बेईमान, कायर, जोड़ तोड़ और अवसरवादी के रूप में चित्रित करता है।” शिकायतडेलावेयर फेडरल कोर्ट में दायर।

सॉफ्टवेयर एक अस्वीकरण प्रदर्शित करता है, “यह कहानी बिल्कुल सच है। पूरे घटक भागों को छोड़कर।” खैर, विलियम्स का तर्क है कि केटी लुईस ने लगभग सब कुछ चित्रित किया है अन्ना की रचना सोरोकिन के साथ उसकी दोस्ती के नेचर से लेकर दोनों का रिश्ता कैसे खत्म हुआ। श्रृंखला में, कई दृश्यों में यह स्पष्ट है कि विलियम्स एक फ्रीलांसर है और सोरोकिन के साथ उसकी कथित संपत्ति के कारण ही उसकी दोस्ती थी।

मुकदमा – जिसमें केवल नेटफ्लिक्स को प्रतिवादी के रूप में उल्लेख किया गया है और निर्माता शोंडा राइम्स को नहीं दिखाया गया है – अनिर्दिष्ट हर्जाना, एक जूरी परीक्षण और विलियम्स से संबंधित सामग्री को जारी करने के लिए निषेधाज्ञा चाहता है। अन्ना का नवाचार। यह ध्यान देने योग्य है कि सोरोकिन (जिसे नेटफ्लिक्स ने अपनी कहानी के अधिकारों के लिए भुगतान किया) के विपरीत, विलियम्स है केवल एक महत्वपूर्ण प्रकृति का एक वास्तविक व्यक्ति पर आधारित श्रृंखला में।

शिकायत जारी है, “नेटफ्लिक्स को बदनाम करने से विलियम्स को हुए नुकसान का पैमाना किसी भी उचित उपाय से असाधारण होता।” “दुनिया भर में लाखों लोगों ने श्रृंखला देखी है, और नेटफ्लिक्स द्वारा उसे एक नीच व्यक्ति के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप, उसे ऑनलाइन दुर्व्यवहार की एक धारा के अधीन किया गया है जिसने उसे अपमान, संकट और दर्द के साथ-साथ नुकसान भी पहुंचाया है। उसकी कमाई और / या संभावित कमाई के लिए।”

Williams’ representation, Alexander Rufus-Isaacs, points to an interview with executive producer Rhimes as evidence for the alleged intentional defamation.

“We wanted to know what we were making up,” Rhimes said on अन्ना बनाएं: आधिकारिक पॉडकास्ट मार्च में वापस। “हम सिर्फ उसके लिए चीजों को बनाना नहीं चाहते थे। हम जानबूझकर क्षणों की कल्पना करना चाहते थे बजाय गलती से उनकी कल्पना करना।”

दूसरी जगह एक साक्षात्कार साथ हॉलीवुड रिपोर्टर“ऐसी चीजें भी थीं जिनका हमने आविष्कार किया था क्योंकि उन्हें कहानी को वास्तव में गाने के लिए आविष्कार करने की आवश्यकता थी और जो होना चाहिए था,” रिम्स ने कहा।

श्रृंखला में विलियम्स की भूमिका निभाने वाले केटी लुईस ने पहले कहा था,[The Rachel character is] लोगों को संतुष्ट करता है। वह युवा है, भोली है, और एक विशेषाधिकार प्राप्त जीवन है। मुझे नहीं लगता कि यह वास्तविक जीवन में रैचेल विलियम्स पर आवश्यक रूप से लागू होता है; मुझे लगता है कि यह उस चरित्र के लिए जाता है जिसे शोंडा ने लिखा था और शोंडा को शो में चरित्र बनने के लिए क्या चाहिए था।”

साथ ही, जबकि नेटफ्लिक्स श्रृंखला जेसिका प्रेसलर पर आधारित है न्यूयॉर्क पत्रिका मैंने “हाउ एन एम्बिशियस गर्ल डिसीव्ड न्यू यॉर्क पार्टी मेम्बर्स” नामक एक लेख लिखा था। खुद का टुकड़ा विशेषकर बड़े शहरों में में दिखावटी एवं झूठी जीवन शैली और किताब प्रकाशित करें माई गर्लफ्रेंड अन्ना: द ट्रू स्टोरी ऑफ ए फाल्स वारिस। विलियम्स ने बाद में अपने कार्यों के अधिकार हासिल करने के लिए एचबीओ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

रूफस इसहाक एक बयान में कहते हैं सीमा. “उनकी प्रतिष्ठा को होने वाले विनाशकारी नुकसान से बचा जा सकता था अगर नेटफ्लिक्स ने एक काल्पनिक नाम और अलग-अलग विवरणों का इस्तेमाल किया होता। उन्होंने उसके लिए ऐसा क्यों नहीं किया, जब उन्होंने श्रृंखला में कई अन्य पात्रों के साथ ऐसा किया? शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने चुना दूसरी टीम यानी एचबीओ के लिए खेलने के लिए।”

करने के लिए एक बयान में टीहृदयविलियम्स कहते हैं, “नेटफ्लिक्स ने जानबूझकर मेरे वास्तविक नाम और मेरे जीवन के वास्तविक पहलुओं का उपयोग मेरे बारे में पूरी तरह से गलत और मानहानिकारक विवरण बनाने के लिए किया। सत्य मायने रखता है और वास्तविक लोगों को चित्रित करने के लिए वास्तविक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। मैं नेटफ्लिक्स को उसकी जानबूझकर लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए यह मुकदमा दायर कर रहा हूं। ।”